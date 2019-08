MÄRKTE-Anleger im Wechselbad der Gefühle - Dax startet fester

Frankfurt, 16. Aug (Reuters) - Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Anleger zum Wochenschluss wieder zu Käufen durchgerungen. Der Dax ging am Freitag 0,4 Prozent fester bei 11.460 Punkten in den Handel. “Die Anleger bleiben hin- und hergerissen zwischen den Hoffnungen auf eine Annäherung zwischen den USA und China im Handelsstreit einerseits und der Furcht vor einer kommenden Rezession andererseits”, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst vom Brokerhaus AxiTrader. Es sei daher auch in den nächsten Handelstagen mit Kursschwankungen zu rechnen.

An der Dax-Spitze standen die Aktien des Chipkonzerns Infineon, die 1,9 Prozent zulegten. Sie profitierten von den Geschäftszahlen der US-Rivalen Nvidia und Applied Materials, die besser ausgefallen waren als erwartet. Mit einem Plus von 1,7 Prozent gehörten die Bayer-Aktien ebenfalls zu den Gewinnern. Die US-Behörden haben grünes Licht für ein Phosphat-Projekt des Agrarchemiekonzerns im Bundesstaat Idaho gegeben.