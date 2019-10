MÄRKTE-Dax versucht sich an 13.000er Marke - Gute Geschäftszahlen

Frankfurt, 29. Okt (Reuters) - Der Dax hat bei seinem Ansturm auf die Marke von 13.000 Punkten eine Verschnaufpause eingelegt. Am Dienstag ging das Börsenbarometer unverändert mit 12.938 Punkten in den Handel. Die Stimmung wurde von der Hoffnung auf einen Durchbruch in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China gestützt. “Die Anleger setzen darauf, dass US-Präsident Donald Trump es nicht riskieren wird, den Deal noch platzen zu lassen, da der Druck vor der nächsten Präsidentschaftswahl bereits zunimmt”, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader.

Zu den Gewinnern gehörten die Aktien des Gesundheitskonzerns Fresenius sowie des Dialysespezialisten Fresenius Medical Care mit einem Plus von 4,0 beziehungsweise 4,4 Prozent. Beide Unternehmen halten an ihren Prognosen fest.

Die Morphosys-Titel sackten dagegen um 6,8 Prozent ab. Das Biotechunternehmen stoppt die Entwicklung eines Antikörpers gegen Neurodermitis. Das Medikament MOR106 habe die Ziele bei der Behandlung der Hautkrankheit nicht erreicht.