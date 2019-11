MÄRKTE-Dax-Anleger nehmen Gewinne mit - Allianz im Minus

Frankfurt, 08. Nov (Reuters) - Vor dem Wochenende gehen Anleger vermehrt auf Nummer sicher und machen Kasse. Der Dax verlor zur Eröffnung am Freitag 0,3 Prozent auf 13.249 Punkte, steuerten mit einem Plus von insgesamt gut zwei Prozent aber auf den fünften Wochengewinn in Folge zu. Das ist die längste Gewinnserie seit vier Monaten.

Als Grund für die Gewinnmitnahmen verwiesen Anleger auf wieder aufkeimende Zweifel an einer raschen Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China. Insidern zufolge formiert sich innerhalb des Weißen Hauses Widerstand gegen die geplante Rücknahme der gegenseitigen Strafzölle.

Größter Verlierer im Dax war die Allianz mit einem Kursminus von zwei Prozent. Der etwas besser als erwartet ausgefallene Betriebsgewinn im abgelaufenen Quartal werde durch die enttäuschende Solvenzquote überschattet, schreibt Analyst Philip Kett von der Investmentbank Jefferies.

Im Kleinwerte-Index SDax brachen die Titel der Jost Werke sogar um 5,9 Prozent ein. Der Lkw-Zulieferer rechnet für das Gesamtjahr nicht mehr mit einem Umsatzplus, sondern mit einem Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)