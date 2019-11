MÄRKTE-Hoffnung auf Verschiebung der Autozölle verhilft Dax zu Plus

Frankfurt, 12. Nov (Reuters) - Die Hoffnung auf eine Verschiebung der US-Zölle auf europäische Autos hat bei den Anlegern in Deutschland Kauflaune aufkommen lassen. Der Dax legte am Dienstag in den ersten Handelsminuten 0,3 Prozent zu auf 13.246 Punkte. Die deutsche Autobranche hoffe, um die Strafzölle herumzukommen, sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager vom Vermögensverwalter QC Partners. “US-Präsident Donald Trump dürfte das Thema heute weiter in die Zukunft verschieben. Zölle wären ein weiterer herber Schlag für die zuletzt ohnehin gebeutelte deutsche Autoindustrie.”

Für Kauflaune sorgten auch die jüngsten Geschäftszahlen der Firmen. So schnellten die Aktien von Infineon um 7,7 Prozent in die Höhe. Das Unternehmen erwartet trotz konjunkturellen Gegenwinds im laufenden Geschäftsjahr einen leichten Umsatz- und Ergebnisanstieg. Die Papiere der Deutschen Post notierten 2,0 Prozent fester. Der Bonner Konzern sieht sich trotz der Unsicherheiten rund um internationale Handelskonflikte bei seinem Jahresziel auf Kurs. (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)