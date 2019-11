MÄRKTE-Trump-Rede verunsichert Dax-Anleger

Frankfurt, 13. Nov (Reuters) - Mit Ernüchterung reagieren Anleger auf die viel beachtete Rede von US-Präsident Donald Trump zur Handelspolitik. Zur Eröffnung am Mittwoch gab der Dax einen Teil seiner jüngsten Gewinne ab und verlor 0,3 Prozent auf 13.244 Punkte.

Trump hatte zwar gesagt, die Unterzeichnung des Handelsabkommens mit China stehe kurz bevor. Allerdings werde er einem Vertrag nur zustimmen, wenn er gut für die USA sei. Gleichzeitig drohte er mit neuen Strafzöllen, sollte der Deal platzen. “Es bleibt abzuwarten, ob Trumps Drohspiel aufgeht”, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners.

Bei den Unternehmen stand unter anderem Deutsche Wohnen im Rampenlicht. Die Immobilienfirma steigerte den operativen Gewinn und will eigene Aktien zurückkaufen. Analyst Thomas Rothäusler von der Investmentbank Jefferies lobte die Quartalsergebnisse als solide. Die angekündigten Belastungen durch den Berliner Mietendeckel lägen im Rahmen seiner Erwartungen. Deutsche-Wohnen-Titel legten 2,3 Prozent zu.

Die Papiere von Lanxess verloren angesichts eines niedrigeren operativen Gewinns dagegen zwei Prozent. Er habe allerdings mit einem größeren Rückgang gerechnet, schrieb Analyst Heiko Feber vom Bankhaus Lampe. Die Titel des Chemiekonzerns hatten in den vergangenen Wochen mehr als doppelt so stark zugelegt wie der Nebenwerte-Index MDax. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)