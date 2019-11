MÄRKTE-Dax im Rückwärtsgang - China-Daten und Zollstreit belasten

Frankfurt, 14. Nov (Reuters) - Inmitten einer Flut von Bilanzzahlen haben Anleger am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag den Rückzug angetreten. Der Dax fiel um 0,3 Prozent auf 13.191 Punkte. Investoren zweifeln nach jüngsten Aussagen von US-Präsident Donald Trump an einem schnellen Durchbruch im amerikanisch-chinesischen Zollstreit. Auch schwache chinesische Konjunkturdaten trübten die Stimmung.

Die Wirtschaftsdaten aus Deutschland lieferten keine Unterstützung, obwohl das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von Juli bis September überraschend um 0,1 Prozent zum Vorquartal gewachsen war. “Es sollte jedoch nicht übersehen werden, dass das Wachstum für das zweite Quartal noch einmal nach unten revidiert wurde”, sagte Stratege Thomas Altmann vom Handelshaus QC Partners. Die Unsicherheit über die Zukunft des Welthandels bleibe hoch, “selbst dann, wenn sich die Präsidenten Trump und Xi auf einen Handelsvertrag einigen”, kommentierte Commerzbank-Ökonom Jörg Krämer.

Bei den Einzelwerten hielten Daimler mit einem Minus von drei Prozent die rote Laterne im Dax. Der Autobauer will mit Personalabbau und einem Einfrieren der Investitionen den anhaltenden Gewinnschwund bekämpfen. Bis Ende 2022 soll die Pkw-Sparte Mercedes-Benz Cars mehr als eine Milliarde Euro an Personalkosten einsparen. Aktien von Qiagen stiegen um zwölf Prozent auf 33 Euro. Der US-Laborausrüster Thermo Fisher Scientific ist einem Medienbericht zufolge mit einer Milliarden-Offerte an das Biotechunternehmen Qiagen herangetreten.