MÄRKTE-Handelsstreit lastet auf Börsen - Wirecard auf Talfahrt

Frankfurt, 20. Nov (Reuters) - Das Hin und Her im Zollstreit hat die Stimmung am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch getrübt. Der Dax verlor zu Handelsbeginn 0,6 Prozent auf 13.133 Punkte. “Es fehlt an frischen Impulsen, während die Stimmungsschwankungen in den Handelsgesprächen anhalten”, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader.

US-Präsident Donald Trump sagte bei einer Kabinettssitzung im Weißen Haus, China müsse einen Vorschlag machen, den er möge. “Wenn wir keinen Deal mit China abschließen, werde ich die Zölle einfach noch höher ansetzen”, sagte er. Für diplomatischen Zündstoff sorgte zusätzlich die Lage in Hongkong. Der US-Senat hat mit einer Entscheidung die Protestbewegung in der chinesischen Sonderverwaltungszone unterstützt, was die Führung in Peking verurteilte.

Neue Unruhe bei Wirecard-Aktionären löste die Mitteilung aus, dass die Singapur-Tochter des Zahlungsdienstleisters kein Testat für die Jahresbilanz 2017 erhalten hat. Die Aktien fielen um mehr als sechs Prozent. “Singapur ist zwar eine kleine Einheit und das Thema ist nicht neu, aber alles in allem schürt es Zweifel bei Investoren hinsichtlich Transparenz und Ehrlichkeit bei dem Unternehmen”, sagte ein Händler.

Zu den Dax-Verlierern zählte auch die Lufthansa, deren Aktien 1,6 Prozent absackten. Der Streit zwischen der Airline und der Kabinengewerkschaft UFO geht in die nächste Runde. Beide Seiten scheiterten mit dem Versuch einer umfassenden Schlichtung und machten sich gegenseitig dafür verantwortlich. (Reporter: Anika Ross, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)