MÄRKTE-Dax tritt zum Wochenschluss auf der Stelle

Frankfurt, 22. Nov (Reuters) - Die Anleger in Deutschland haben sich zum Wochenschluss mit Engagements am Aktienmarkt zurückgehalten. Der Dax notierte am Freitag in den ersten Handelsminuten kaum verändert bei 13.152 Punkten. Die Unsicherheit rund um den Handelskonflikt zwischen den USA und China belaste die Märkte, schrieben die Experten der LBBW. “Hauptgrund für die gestiegene Risikowahrnehmung ist die Befürchtung, dass es vielleicht doch nicht zu einem baldigen Interimsdeal der USA mit China im Handelsstreit kommen könnte.” (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)

