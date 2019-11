MÄRKTE-Hongkong-Eklat setzt Dax am "Black Friday" erneut zu

Frankfurt, 29. Nov (Reuters) - Schwindende Hoffnungen auf eine rasche Entschärfung des Zollstreits zwischen den USA und China machen dem Dax erneut zu schaffen. Der deutsche Leitindex büßte zur Eröffnung am Freitag 0,5 Prozent auf 13.180 Punkte ein.

Auslöser der jüngsten Verkaufswelle war die Unterzeichnung eines Gesetzes zur Stärkung der Protestbewegung in Hongkong durch US-Präsident Donald Trump am Mittwoch. China verbat sich eine Einmischung in innere Angelegenheiten und kündigte Gegenmaßnahmen an. Börsianer befürchten, dass sich dadurch die Unterzeichnung des geplanten Handelsabkommens verzögert. Ein Scheitern der Gespräche erwartet allerdings kaum jemand.

Vor diesem Hintergrund beobachten Investoren aufmerksam die Kauflaune der US-Verbraucher am “Black Friday”. Der Einkaufstag nach dem US-Erntedankfest Thanksgiving gilt als Gradmesser für das wichtige Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel.

Zu den wenigen Gewinnern der ersten deutschen Börsenliga zählte E.ON mit einem Kursplus von 0,9 Prozent. Der Versorger hob sein operatives Gewinnziel für das Gesamtjahr auf 3,1 bis 3,3 von 2,9 bis 3,1 Milliarden Euro an. Außerdem will der Energiekonzern nach Gewerkschaftsangaben bei der schwächelnden Großbritannien-Tochter Npower 4500 Stellen streichen. Die angekündigten Restrukturierungen seien ein großer Schritt vorwärts, schrieb Analyst Ahmed Farman von der Investmentbank Jefferies. Es liege aber noch ein weiter Weg vor E.ON. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)