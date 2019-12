MÄRKTE-Dax fängt sich nach Ausverkauf - Zollsorgen bleiben

Frankfurt, 03. Dez (Reuters) - Die Anleger in Deutschland nutzen den Ausverkauf vom Wochenauftakt zum Einstieg und verhelfen dem Dax damit zu einem Plus. Der deutsche Leitindex stieg am Dienstag in den ersten Handelsminuten um 0,6 Prozent auf 13.039 Punkte. Börsianer sehen aber noch keine Entwarnung nach den jüngsten Zöllen auf Stahl und Aluminium aus Brasilien und Argentinien von US-Präsident Donald Trump. “Viele Anleger sorgen sich nun, dass Sanktionen, Strafzölle und Gegenmaßnahmen die Weltkonjunktur bremsen könnten”, sagte Christian Henke, Analyst beim Brokerhaus IG Market. “Die Rezessionsängste könnten dann ganz schnell wieder ein Thema werden.” (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)

