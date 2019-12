MÄRKTE-Dax setzt Erholung mit angezogener Handbremse fort

Frankfurt, 05. Dez (Reuters) - Nach den jüngsten Kursgewinnen verliert die Erholung des Dax an Schwung. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Donnerstag knapp im Plus bei 13.146 Punkten.

Hauptgesprächsthema unter Anlegern bleibt der Zollstreit zwischen den USA und China. Sie hofften Börsianern zufolge zwar weiter auf eine Einigung, blieben angesichts widersprüchlicher Signale über die Fortschritte der Gespräche aber vorsichtig.

Bei den Unternehmen stand Varta im Rampenlicht. Die Papiere des Batterie-Herstellers fielen um 2,2 Prozent auf 124,80 Euro, obwohl das Unternehmen Ende Dezember in den Nebenwerte-Index MDax aufsteigt. Ein Großaktionär warf rund 800.000 Anteilsscheine zu je 121 Euro auf den Markt. “Da nutzen einige die Gelegenheit für Gewinnmitnahmen, da die Aktien einen extrem guten Lauf hatten”, sagte ein Börsianer.

Gefragt waren dagegen die Titel des zweiten MDax-Aufsteigers Teamviewer. Sie gewannen 1,1 Prozent. Der Software-Hersteller und Varta verdrängen den Mobilfunker 1&1 Drillisch und die Optiker-Kette Fielmann. Deren Aktien hielten sich knapp im Plus. (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)