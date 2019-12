MÄRKTE-Dax-Anleger zittern Zoll-Stichtag entgegen

Frankfurt, 10. Dez (Reuters) - Die Anleger in Deutschland zittern dem Stichtag im Zollstreit zwischen den USA und China entgegen. Der Dax ging am Dienstag mit einem Minus von 0,4 Prozent bei 13.049 Punkten in den Handel. “Der andauernde Zollstreit zwischen den USA und China steht im Augenblick einer Jahresendrally im Weg”, sagte Christian Henke, Marktanalyst beim Brokerhaus IG Market. Am Sonntag könnten weitere US-Strafzölle auf chinesische Importgüter in Kraft treten. Betroffen wären unter anderem Smartphones und Spielwaren.

Mit einem Plus von einem Prozent gehörten die Aktien der Deutschen Bank zu den Gewinnern im Dax. Das Geldhaus bekommt durch die ultraniedrigen Zinsen und die Konjunkturabkühlung Gegenwind zu spüren, hält aber dennoch an seinen Zielen fest.