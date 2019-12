MÄRKTE-Dax legt vor EZB-Sitzung zu - Briten-Wahl und Zölle im Blick

Frankfurt, 12. Dez (Reuters) - Die ablaufende Frist für neue Zölle und die schicksalshafte Parlamentswahl in Großbritannien vor Augen haben sich Anleger am deutschen Aktienmarkt vorsichtig nach vorne gewagt. Der Dax gewann am Donnerstag 0,3 Prozent auf 13.185 Punkte.

Investoren warten gespannt, ob die neuen US-Zölle auf chinesische Konsumgüter am 15. Dezember in Kraft treten oder nicht. Insidern zufolge will sich US-Präsident Donald Trump am Donnerstag dazu mit Beratern treffen. “Diese Entscheidung dürfte auch die Richtung der Handelsgespräche definieren – ob es zu einem ersten Teilabkommen kommt oder der Konflikt eskaliert”, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader.

Die US-Notenbank Fed hatte indes die Leitzinsen wie erwartet unverändert gelassen und signalisiert, dass sie einstweilen eine Pause bei erneuten Zinsschritten einlegen will. Im Blick haben Investoren nun die erste Pressekonferenz der neuen EZB-Chefin Christine Lagarde, bei der allerdings keine Überraschungen erwartet werden.

Spannender wird es in Großbritannien: Sollte bei den britischen Wahlen Premierminister Boris Johnson wie in den Umfragen vorhergesagt die absolute Mehrheit erringen, würde dem EU-Austritt Großbritanniens Ende Januar 2020 Experten zufolge kaum noch etwas im Wege stehen. Bei einem erneuten Patt im Unterhaus befürchten Experten dagegen eine Verlängerung des Brexit-Dramas.

Bei den deutschen Einzelwerten griffen Anleger angesichts eines Turbinen-Auftrages für einen Windpark in Chile bei Nordex zu. Die Aktien des Windkraftanlagen-Bauers stiegen um rund zwei Prozent. An der Dax-Spitze lagen Infineon mit einem Plus von 1,2 Prozent. Sie profitierten von Kursgewinnen bei asiatischen Chipwerten. (Reporter: Anika Ross, redigiert von Patricia Weiß. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)