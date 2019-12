MÄRKTE-Anleger feiern die Börsen-Party weiter - Dax im Plus

Frankfurt, 16. Dez (Reuters) - Der Dax ist mit Kursgewinnen in die letzte Handelswoche vor Weihnachten gestartet. Der Leitindex legte am Montag ein halbes Prozent auf 13.357 Punkte zu. “Die Stimmung an den Börsen bleibt positiv”, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. “Die Anleger bleiben auf der Party und feiern den Handelsdeal und den geregelten Brexit.” Am Freitag hatte der Dax wegen der Aussicht auf einen Ausweg aus der Brexit-Sackgasse und auf ein Handelsabkommen zwischen China und den USA zeitweise ein Zwei-Jahres-Hoch erklommen.

Die Ankündigung einer Dreier-Fusion auf dem deutschen Wohnimmobilienmarkt kam bei Anlegern unterschiedlich an. Die Titel von Ado Properties verloren 11,1 Prozent auf 31,08 Euro, die von Adler Real Estate legten dagegen um fünf Prozent auf 13,04 Euro zu. Auch die Aktionäre von Consus Real Estate, die dritte Firma im Bunde, griffen zu - die Aktien gewannen 13,8 Prozent auf 7,00 Euro.

