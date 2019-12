MÄRKTE-Dax-Anleger verlieren Hoffnung auf neuen Rekord

Frankfurt, 19. Dez (Reuters) - Die Anleger in Deutschland verlieren die Hoffnung auf einen neuen Dax-Rekord. Der deutsche Leitindex ging am Donnerstag mit 13.237 Punkten kaum verändert in den Handel. “Die Jahresendrally scheint so langsam zu Ende sein”, sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. Einige Investoren nähmen derzeit ihre Jahresgewinne mit. Seit Jahresauftakt hat der Dax gut ein Viertel an Wert gewonnen.

Um 1,2 Prozent abwärts ging es für die Aktien von Wirecard. Die "Financial Times" wirft in einem Bericht Fragen zu einer Übernahme in Indien im Jahr 2015 auf.