MÄRKTE-Dax auf Erholungskurs - Golf-Krise im Blick

Frankfurt, 07. Jan (Reuters) - Die schwindende Furcht vor einer Eskalation der Spannungen in der Golf-Region gibt dem Dax Auftrieb. Der deutsche Leitindex erholte sich am Dienstag etwas von seinen jüngsten Kursverlusten und legte zur Eröffnung am Dienstag 0,6 Prozent auf 13.199 Punkte zu.

Börsianer bezweifelten, dass Iran die aktuellen Spannungen mit den USA eskalieren lasse. Dies würde die ohnehin angeschlagene Wirtschaft des Landes zusätzlich belasten. Aus diesem Grund habe auch die Ölpreis-Rally ihr vorläufiges Ende gefunden.

Die Entspannung bei den Energiepreisen gab der Lufthansa Auftrieb. Die Aktien gewannen 1,2 Prozent, da für Fluggesellschaften Treibstoff der größte Kostenfaktor ist.

Im Nebenwerte-Index MDax legten die Titel von Evotec 1,7 Prozent zu. Die Biotechfirma erhielt für Fortschritte bei der Medikamentenentwicklung vom US-Partner Bristol Myers-Squibb eine Zahlung in Höhe von sechs Millionen Dollar.