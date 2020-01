MÄRKTE-Golf-Krise abgehakt - Dax geht auf Rekordkurs

Frankfurt, 10. Jan (Reuters) - Die Anleger in Deutschland haken die Krise am Golf ab und greifen zu Aktien. Der Dax ging am Freitag 0,3 Prozent fester bei 13.528,88 Punkten in den Handel. Das Rekordhoch von 13.596 Punkten sei nun in Reichweite, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader. Schwung erwarteten die Investoren vor allem vom US-Arbeitsmarktbericht, der am Nachmittag veröffentlicht werden soll. Auch die für kommende Woche geplante Unterzeichnung der ersten Phase eines Handelsabkommens zwischen den USA und China sorge für Kauflaune.

Mit plus fünf Prozent standen die Aktien des Energiekonzerns RWE an der Spitze im Dax. Sie profitierten von einem Bericht der "Rheinischen Post", wonach der Energiekonzern mit bis zu zwei Milliarden Euro Entschädigung für den Kohleausstieg rechnen kann. Ein Händler sprach von einem positiven Ergebnis, selbst wenn sich das Unternehmen mehr erhofft habe.