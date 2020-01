MÄRKTE-Dax nimmt zum Wochenauftakt Rekordhoch ins Visier

Frankfurt, 13. Jan (Reuters) - Der Dax nimmt zum Wochenauftakt Kurs auf sein Rekordhoch. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Montag 0,3 Prozent fester bei 13.517 Punkten. “Die Stimmung an den Aktienmärkten ist weiterhin gut”, sagte Analyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Für Auftrieb sorgte vor allem die für Mittwoch erwartete Unterzeichnung des ersten Teilhandelsabkommens zwischen den USA und China. Auch wenn noch Details fehlten, signalisiere ein solcher Schritt, dass beide Seiten an einer zügigen Lösung interessiert seien. Mit Spannung erwarteten die Anleger zudem die anstehende Berichtsaison in den USA. “Dann wird sich zeigen, ob die hohen Bewertungen am Aktienmarkt gerechtfertigt sind”, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners.

Zu den größten Gewinnern gehörte zum Handelsauftakt die Biotech-Firma Morphosys, die 7,4 Prozent zulegte. Hintergrund ist eine Kooperation mit der US-Firma Incyte. Aktien von Wirecard legten nach einem Führungswechsel im Aufsichtsrat um 2,9 Prozent zu.