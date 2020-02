MÄRKTE-Dax nimmt wieder Fahrt auf - Aussicht auf Sprint-Deal hilft Telekom

Frankfurt, 11. Feb (Reuters) - Unterstützt von kräftigem Rückenwind aus den USA nimmt der deutsche Aktienmarkt sein Rekordhoch wieder ins Visier. Der Dax notierte am Dienstag in den ersten Handelsminuten 0,8 Prozent fester bei 13.601 Punkten und lag damit nur noch wenige Zähler von seinem bisherigen Höchststand entfernt. “Das Coronavirus hat seinen Schrecken für die Anleger erst einmal verloren”, sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei der Vermögensverwaltung QC Partners. Die Börsianer konzentrierten sich vielmehr auf die darauf folgenden Aufholeffekte.

Die Aussicht auf grünes Licht für die Fusion des Mobilfunkanbieters Sprint mit T-Mobile US sorgte für Rückenwind bei den Aktien der Deutschen Telekom, die um 4,2 Prozent zulegten und damit an der Dax-Spitze standen. Zwei Insider gehen davon aus, dass die Einwände der Staatsanwaltschaft gegen den Deal nicht ausreichen. Die Daimler-Titel verteuerten sich um 3,9 Prozent. Steigende Kosten im Dieselskandal und hohe Ausgaben für die Umstellung auf Elektroautos ließen den Gewinn von Daimler zwar einbrechen. Händler verwiesen aber darauf, dass die Aktie schon im Vorfeld gefallen sei, und einige Investoren das zum Einstieg nutzten.