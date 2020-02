MÄRKTE-Apple bringt Dax-Anleger aus der Fassung

Frankfurt, 18. Feb (Reuters) - Die Umsatzwarnung von Apple verunsichert auch die Anleger in Frankfurt. Der Dax verlor am Dienstag in den ersten Handelsminuten 0,8 Prozent auf 13.666,55 Zähler. “Es ist ein Weckruf von Apple für die scheinbar unbekümmerten Anleger, was die negativen wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus angeht”, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader. Der iPhone-Hersteller geht wegen der Epidemie in China nicht mehr davon aus, seine erst vor drei Wochen vorgelegten Umsatzziele für das Auftaktquartal zu erreichen.

Nachdem die Apple-Warnung bereits die Börsen in Asien belastet hatte, setzte sie auch die Aktien von Zulieferern in Frankfurt unter Druck: Die Infineon-Papiere verloren 2,5 Prozent, die Titel von Dialog Semiconductor sackten um sechs Prozent ab. Die in Frankfurt notierten Apple-Aktien gaben bis zu 7,6 Prozent nach. Es sei das zweite Mal binnen zwei Jahren, dass Apple Schwierigkeiten in China habe, sagte ein Händler. Auch wenn es keine Überraschung sei, so schicke es doch Schockwellen durch die Tech-Branche.