MÄRKTE-Dax wieder auf Erholungskurs - Corona-Sorgen bleiben

Frankfurt, 19. Feb (Reuters) - Die Sorgen vor einem Abschwung wegen des Coronavirus sind angesichts weiterer Hilfen für Chinas Wirtschaft wieder in den Hintergrund getreten. Der Dax stieg zur Eröffnung am Mittwoch um 0,5 Prozent auf 13.750 Punkte. Für Erleichterung sorgte, dass die Zahl der Neuinfektionen auf dem chinesischen Festland laut Behörden erneut niedriger ausfiel und die Regierung weitere Unterstützung für Unternehmen ankündigten. “Dies hält bei den Anlegern die Hoffnung aufrecht, dass es nur zu einem kurzfristigen Konjunkturabschwung kommt, von dem sich die Weltwirtschaft relativ schnell wieder erholen kann”, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic von AxiTrader.

Bei den Einzelwerten sorgte die Deutsche Telekom mit deutlichen Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn für gute Stimmung. Telekom-Aktien führten zu Handelsbeginn mit einem Plus von 1,9 Prozent die Dax-Gewinnerliste an.