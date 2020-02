MÄRKTE-Dax-Anleger halten sich bedeckt - Corona-Sorgen bleiben

Frankfurt, 20. Feb (Reuters) - Die Anleger in Frankfurt haben sich am Donnerstag weitgehend zurückgehalten. Die anhaltende Furcht vor den Folgen der Coronavirus-Epidemie dämpfte die Kauflaune. Der Dax notierte in den ersten Handelsminuten kaum verändert bei 13.769 Punkten. Die Zinssenkung in China komme bei den Anlegern gut an, sagte Timo Emden, Experte beim Analysehaus Emden Research. “Auf lange Sicht ist es weiterhin entscheidend, das Virus so schnell wie möglich erfolgreich unter Kontrolle zu bringen.”

Mit einem Abschlag von zwei Prozent standen die MTU-Aktien am Dax-Ende. Der Münchner Triebwerksbauer hat ein Rekordjahr hinter sich und will den Wachstumskurs fortsetzen. Ein Händler sprach von Gewinnmitnahmen, nachdem die Aktie in den vergangenen Monaten stark gestiegen sei. Zudem verwies er auf eine Aussage von MTU, wonach das Unternehmen "die Auswirkungen des Coronavirus beobachte und falls nötig die Prognose anpasse".