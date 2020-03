MÄRKTE-Zinssenkungsfantasien geben Dax Auftrieb

Frankfurt, 02. Mrz (Reuters) - In der Hoffnung auf frischen Wind für die Weltwirtschaft kehren Anleger in den deutschen Aktienmarkt zurück. Der Dax legte zur Eröffnung am Montag 1,3 Prozent auf 12.044 Punkte zu, nachdem er in der vergangenen Woche wegen Spekulationen auf eine weltweite Rezession durch die Coronavirus-Epidemie mehr als zwölf Prozent verloren hatte.

“Die ersten Regierungen und Notenbanken greifen der kriselnden Wirtschaft unter die Arme”, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. “Die Entschlossenheit verleiht den Anlegern neuen Mut.”

Am Freitagabend hatte die US-Notenbank erklärt, sie werde angemessen handeln, um die Wirtschaft angesichts des Virus-Ausbruchs zu unterstützen. Der Dow-Jones-Index hatte sich im späten Handel noch deutlich von seinem Tagestief gelöst. Der Index schloss 1,4 Prozent tiefer bei 25.409 Zählern, nachdem er knapp 20 Minuten vor Handelsschluss noch rund 600 Zähler tiefer notiert hatte.

Zu den größten Gewinnern im deutschen Leitindex zählte am Montag die Lufthansa mit einem Kursplus von 2,4 Prozent. Fluggesellschaften waren wegen wegbrechender Passagierzahlen in den vergangenen Wochen besonders stark unter die Räder gekommen.

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus in Europa blieben Medizintechnikfirmen gefragt. Die Aktien des Coronavirustest-Anbieters Qiagen stiegen um 1,7 Prozent. Die Papiere des Schutzkleidungsanbieters Drägerwerk stiegen sogar um gut zehn Prozent.