MÄRKTE-Hoffnung auf Hilfsprogramme geben Dax-Anlegern Mut

Frankfurt, 10. Mrz (Reuters) - In der Hoffnung auf Hilfspakete gegen die Folgen der weltweiten Coronavirus-Epidemie haben sich Anleger am Dienstag zurück an den Aktienmarkt gewagt. Der Dax legte in den ersten Handelsminuten 0,8 Prozent auf 10.711 Punkte zu. US-Präsident Donald Trump hat ein größeres Hilfspaket angekündigt und will Details im Tagesverlauf vorlegen. “Die Hilfspakete für die gebeutelte Wirtschaft in Folge des Coronavirus kommen in höchster Not”, sagte Timo Emden vom gleichnamigen Analysehaus. Am Montag hatte der Dax fast acht Prozent verloren - das war der größte Tagesverlust seit den Anschlägen auf das World Trade Center in New York vom 11. September 2001.

Die Infineon-Papiere legten sechs Prozent zu. Die US-Genehmigungsbehörde CFIUS stimmte der Übernahme des US-Unternehmens Cypress Semiconductor durch die Münchner zu. (Reporterin: Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)