MÄRKTE-Dax wagt Erholungsversuch - Corona-Sorgen nicht vom Tisch

Frankfurt, 13. Mrz (Reuters) - Nach dem zweitschwärzesten Börsentag in seiner Geschichte startet der Dax zum Wochenschluss fester in den Handel. Der deutsche Leitindex notierte in den ersten Handelsminuten 3,7 Prozent höher bei 9490 Punkten. “Die Frage ist nur, wie lange die Ruhe anhält”, sagte Christian Henke, Marktexperte beim Brokerhaus IG Markets.

Um knapp 30 Prozent aufwärts ging es für Wirecard. Der Zahlungsabwickler erklärte, der lange erwartete Prüfbericht gebe bisher keinen Anlass für eine Korrektur der Bilanzen.