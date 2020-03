MÄRKTE-Dax nimmt Talfahrt wieder auf

Frankfurt, 18. Mrz (Reuters) - Der Dax hat seine Talfahrt wieder aufgenommen. Der deutsche Leitindex fiel zur Eröffnung am Mittwoch 3,7 Prozent auf 8612 Punkte, nachdem er sich am Vortag noch leicht erholt hatte. “Ein zeitnahes Ende der Gesundheitskrise ist nicht in Sicht und man muss damit rechnen, dass der Corona-Stillstand in Europa noch eine Weile anhalten könnte”, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader. In den kommenden Wochen dürften daher weltweit Unternehmen ihre Prognosen nach unten korrigieren.

Bei den Einzelwerten gaben BMW-Aktien in den ersten Handelsminuten 5,7 Prozent nach. Der Konzern fährt wegen der Coronavirus-Pandemie die Produktion herunter und erwartet im laufenden Jahr einen Rückgang von Absatz und Gewinn. Wegen der aktuellen Nachfrageschwäche und Engpässen bei Produktionsteilen hatten Volkswagen, Daimler und Ford bereits angekündigt, einen Großteil ihrer Werke in Europa stillzulegen. (Reporterin: Stefanie Geiger, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168)