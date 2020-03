MÄRKTE-Dax stabilisiert - Corona-Sorgen bleiben

Frankfurt, 30. Mrz (Reuters) - Nach dem jüngsten Kursrutsch kehren einige Anleger an den deutschen Aktienmarkt zurück. Der Dax stieg zur Eröffnung am Montag um 1,1 Prozent auf 9743 Punkte, nachdem er am Freitag um knapp vier Prozent eingebrochen war.

“Allerdings kann in der Corona-Krise von einer Entspannung nicht gesprochen werden”, warnte Analyst Christian Henke vom Brokerhaus IG. “Die noch nicht absehbaren ökonomischen Spätfolgen könnten zu neuerlichen Panikverkäufen führen.”

Bei den Unternehmen stach Drägerwerk mit einem Kursplus von gut 15 Prozent erneut heraus. Mit 108,50 Euro war die Aktie so teuer wie zuletzt vor fünf Jahren. Die Medizintechnik-Firma produziert unter anderem Beatmungsgeräte, die zur Behandlung von Coronavirus-Patienten notwendig sind. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)