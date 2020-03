MÄRKTE-Hoffnungszeichen aus China machen Anlegern in Frankfurt Mut

Frankfurt, 31. Mrz (Reuters) - Anzeichen für eine Belebung der chinesischen Industrie nach der Zwangspause im Kampf gegen das Coronavirus machen den Anlegern in Frankfurt Mut. Der Dax legte am Dienstag in den ersten Handelsminuten 1,7 Prozent zu auf 9976 Punkte. Der Einkaufsmanagerindex in China schnellte im März hoch und signalisierte mit einem Wert von 52 Punkten wieder Wachstum. “Dies gibt den Investoren Hoffnung, dass auch Europa dank der strikten Maßnahmen bald den Höhepunkt der Pandemie erreichen wird”, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader.

Die Aktien des Kochboxen-Lieferdienstes Hellofresh schnellten um gut elf Prozent nach oben und waren damit Spitzenreiter im MDax. Das Unternehmen profitiert von der Coronakrise, wegen der die Menschen derzeit zu Hause bleiben, und rechnet mit einem kräftigen Plus bei Umsatz und Gewinn im ersten Quartal. "Hellofresh selber sagt aber, dass der Effekt temporär ist", sagte ein Börsianer. Im Laufe des Tages könne es daher zu Gewinnmitnahmen kommen.