MÄRKTE-Anleger bleiben vor US-Arbeitslosendaten auf der Hut

Frankfurt, 02. Apr (Reuters) - Vor der Veröffentlichung der neuesten Arbeitslosendaten in den USA wagen sich Anleger in Frankfurt kaum aus der Deckung. Der Dax ging am Donnerstag 0,4 Prozent fester bei 9578 Punkten in den Handel. Die steigenden Zahlen von Coronavirus-Neuinfektionen in den USA beunruhigen Investoren. US-Präsident Donald Trump erwäge weitere Maßnahmen, um die Krankheit in den Griff zu bekommen, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader. “Es wird damit immer klarer, dass sich in den USA die Lage wohl noch deutlich verschlechtern dürfte, bevor es zu einer Stabilisierung kommt.”

Am Nachmittag werden die Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA vorgelegt. Experten gehen davon aus, dass 3,5 Millionen Menschen erstmals Unterstützung in Anspruch genommen haben - mehr als in der vergangenen Woche und so viele wie nie zuvor. Nach Berechnungen der Johns-Hopkins-Universität sind inzwischen mehr als 200.000 Menschen in den USA mit dem Coronavirus infiziert, das sind so viele wie in keinem anderen Land. Um die Ausbreitung zu bremsen, erwägt Trump nun Beschränkungen für den Flugverkehr.