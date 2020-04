MÄRKTE-Frankfurts Anleger bleiben vor US-Arbeitsmarktbericht auf der Hut

Frankfurt, 03. Apr (Reuters) - Vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für März haben sich Anleger in Frankfurt nicht aus der Deckung gewagt. Der Dax ging am Freitag 0,4 Prozent schwächer bei 9529 Punkten in den Handel. Die Coronavirus-Pandemie hinterlässt tiefe Spuren am US-Arbeitsmarkt, allein in den vergangenen beiden Wochen beantragten zehn Millionen Menschen zum ersten Mal Unterstützung. In den für den Nachmittag erwarteten Daten dürfte die Krise noch nicht voll zu sehen sein, auch wenn die Arbeitslosenquote steigen dürfte, sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei der Vermögensverwaltung QC Partners. “Die wirklich negativen Nachrichten kommen da erst in den kommenden Wochen und Monaten.”

Um 8,2 Prozent abwärts ging es für die Aktien des Fernsehkonzerns RTL. Das Unternehmen nimmt wegen der Krise seine Prognose für das laufende Jahr zurück und streicht die für 2019 vorgeschlagene Dividende von vier Euro je Aktie. Ein Händler sagte aber, der Kursabschlag könnte überzogen sein, weil alle Firmen derzeit ihr Geld zusammenhielten, um ihr Geschäft und ihre Belegschaften zu schützen. (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)