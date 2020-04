MÄRKTE-Dax-Anleger wieder optimistischer

Frankfurt, 06. Apr (Reuters) - Die Anzeichen für ein Wirken der Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie stimmen Dax-Anleger wieder zuversichtlicher. Der deutsche Leitindex stieg zur Eröffnung am Montag um 3,8 Prozent auf 9890 Punkte. “Nach Wochen mit nur negativen Nachrichten in der Corona-Krise gibt es nun erste Hoffnungsschimmer in Form von leicht sinkenden Zahlen bei Neuinfektionen und Todesfällen”, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader. Für Optimismus sorge vor allem, dass in den besonders betroffenen Ländern Italien, Spanien und Frankreich die Epidemie von Tag zu Tag weniger Todesopfer fordere. Allerdings bleibe die Lage in den USA weiter angespannt.

Bei den Einzelwerten stand Autobauer BMW im Fokus, der für das erste Quartal einen Rückgang bei den Absatzzahlen von 20,6 Prozent auswies. In China sieht der Konzern aber im März eine Trendwende, die auf eine nachhaltige Markterholung hindeute. BMW-Aktien legten zur Eröffnung um bis zu 6,8 Prozent zu.