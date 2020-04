MÄRKTE-Mögliches Corona-Medikament beflügelt Dax

Frankfurt, 17. Apr (Reuters) - In der Hoffnung auf einen Durchbruch bei der Behandlung von Coronavirus-Patienten steigen Anleger in den deutschen Aktienmarkt ein. Der Dax legte zur Eröffnung am Freitag um 2,9 Prozent auf 10.596 Punkte zu. Auslöser der Rally war ein Bericht auf einer medizinischen Internet-Seite, dem zufolge ein potenzielles Coronavirus-Mittel der US-Pharmafirma Gilead bei Tests ermutigende Ergebnisse gezeigt habe. “Das Medikament könnte ein Meilenstein im Kampf gegen das Coronavirus werden”, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners.

Ein weiterer Stimmungsaufheller war Börsianern zufolge die Aussicht auf eine Lockerung der Virus-Restriktionen in den USA. Zuvor hatte Präsident Donald Trump einen Stufenplan zur Normalisierung der dortigen Wirtschaft vorgelegt.

Vor diesem Hintergrund legten die deutschen Aktienwerte mehrheitlich zu. Besonders gefragt waren Papiere konjunkturabhängiger Firmen. So verbuchten der Autozulieferer Continental oder der Halbleiter-Konzern Infineon Kursgewinne von jeweils mehr als vier Prozent. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)