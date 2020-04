MÄRKTE-Turbulenzen am Ölmarkt setzen Dax zu

Frankfurt, 21. Apr (Reuters) - Der Absturz des US-Ölpreises zum Wochenanfang macht Dax-Anleger nervös. Der deutsche Leitindex fiel zur Eröffnung am Dienstag um 1,5 Prozent auf 10.515 Punkte. “Das Chaos am Ölmarkt belastet die Stimmung der Anleger und die Aktienmärkte geraten wieder unter Druck”, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Der Preis für leichtes US-Öl war am Montag kollabiert und erstmals in seiner Geschichte weit in den negativen Bereich gefallen. Am Dienstag kostete ein Barrel wieder 1,4 Dollar. Weil die Pandemie die Öl-Nachfrage weltweit um fast ein Drittel hat einbrechen lassen, kommen die Kapazitäten der Öl-Lager allmählich an ihre Grenzen.

Bei den Einzelwerten steht SAP im Fokus der Anleger. Nach nur einem halben Jahr verabschiedet sich der Technologiekonzern wieder von der Doppelspitze. SAP-Aktien gaben in den ersten Handelsminuten bis zu 3,1 Prozent nach. (Reporter: Stefanie Geiger, redigiert von Hans-Edzard Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168)