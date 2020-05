MÄRKTE-Dax setzt Erholung fort - Wirecard mit Kurssprung

Frankfurt, 11. Mai (Reuters) - Die Lockerungen der Coronavirus-Restriktionen in mehreren Ländern geben dem deutschen Aktienmarkt Auftrieb. “Sie halten die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr in die gesellschaftliche, aber auch vor allem wirtschaftliche Normalität am Leben”, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Der Dax stieg zur Eröffnung am Montag um 0,4 Prozent auf 10.948 Punkte.

Bei den Unternehmen stach Wirecard mit einem Kursplus von zwölf Prozent heraus. Der Zahlungsdienstleister baut nach Vorwürfen von Bilanztricksereien den Vorstand um. Der umstrittene Firmenchef Markus Braun bleibt allerdings im Amt. Es bleibe aber abzuwarten, ob der Kurssprung eine Folge aufgelöster Wetten auf einen weiteren Kursverlust sei oder langfristige orientierte Investoren Vertrauen in Wirecard zurückgewonnen hätten, sagte ein Börsianer.

Gefragt waren auch die Titel von LEG, die sich um 3,5 Prozent verteuerten. Analyst Thomas Rothäusler von der Investmentbank Jefferies lobte die Quartalsergebnisse der Immobilienfirma als solide. Positiv seien außerdem die optimistischen Aussagen zur Wertentwicklung der Grundstücke und Gebäude. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)