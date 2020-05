MÄRKTE-Dax-Erholung verliert an Schwung

Frankfurt, 20. Mai (Reuters) - Zweifel am Corona-Impfstoffkandidaten des US-Biotechkonzerns Moderna machen Dax-Anleger vorsichtig. Der deutsche Leitindex fällt zur Eröffnung am Mittwoch 0,3 Prozent auf 11.046 Punkte. “Nach den starken Kursanstiegen vom Montag geht die Verschnaufpause am Aktienmarkt in die Verlängerung”, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Angesichts der Wiedereröffnung der Wirtschaft in Europa bleibe die Stimmung aber vorsichtig optimistisch. Hinweise zu weiteren Konjunkturhilfen erwarteten die Anleger aus den Protokollen der jüngsten Sitzung der US-Notenbank, die am Abend veröffentlicht werden.

Bei den Einzelwerten stand die Aareal Bank im Fokus. Aktien der Immobilienbank schossen in den ersten Handelsminuten 13 Prozent nach oben, nachdem das Institut angekündigt hatte, Anteile an der IT-Tochter Aareon an einen Finanzinvestor verkaufen zu wollen. Die Aktien der Lufthansa gaben dagegen 2,6 Prozent nach. Die staatliche Unterstützung werde immer dringlicher, hieß es in einer Information des Managements an die Beschäftigten, die Reuters vorlag.