MÄRKTE-Aussicht auf Wirtschaftserholung lässt Dax weiter steigen

Frankfurt, 27. Mai (Reuters) - Die Aussicht auf eine rasche Erholung der Wirtschaft lässt Dax-Anleger weiter zugreifen. Der deutsche Leitindex stieg zur Eröffnung am Mittwoch 0,3 Prozent auf 11.536 Punkte. “Die Hoffnung auf weitere Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ist zurzeit größer als die Angst vor einer neuen Eskalation der Situation zwischen den USA und China”, sagte IG Markets-Analyst Christian Henke. Dennoch behielten Anleger die wachsenden Spannungen zwischen den USA und China wegen des Streits um ein geplantes sogenanntes Sicherheitsgesetz für Hongkong weiter im Blick.

Unter den Einzelwerten griffen Anleger vor allem bei Aroundtown zu. Aktien der Gewerbeimmobilienfirma zogen in den ersten Handelsminuten nach einem Gewinnsprung zum Jahresauftakt 6,4 Prozent an. Dagegen gaben Aktien von TAG Immobilien nach der geplatzten Großfusion mit LEG mehr als zwei Prozent nach.