MÄRKTE-Dax-Rally geht weiter - Nordex im Aufwind

Frankfurt, 28. Mai (Reuters) - Die ungebrochene Zuversicht in eine rasche Überwindung der Coronavirus-Krise beschert dem Dax den vierten Tag in Folge Kursgewinne. Der deutsche Leitindex stieg zur Eröffnung am Donnerstag um 0,8 Prozent auf 11.750 Punkte.

“Wir sehen eine wahnsinnig positive Interpretation aller Nachrichten”, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. “Rückschlagsrisiken werden von den Anlegern vollständig ausgeblendet.” Investoren setzten darauf, dass die Lockerung der Pandemie-Restriktionen einen kraftvollen Aufschwung auslösen wird.

Bei den Unternehmen stach Nordex mit einem Kursplus von sechs Prozent heraus. Der Windkraftanlagen-Bauer erhielt vom Versorger Innogy einen Auftrag zur Lieferung von Anlagen mit einer Leistung von 27 Megawatt.