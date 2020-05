MÄRKTE-Dax-Anleger nehmen Gewinne mit - Hongkong-Streit verunsichert

Frankfurt, 29. Mai (Reuters) - Nach dem kräftigen Kursanstieg der vergangenen Tage gehen die Dax-Anleger in Deckung. Der Dax startete am Freitag 1,1 Prozent schwächer bei 11.652 Punkten in den Handel. Vor dem Pfingstwochenende nahmen einige Anleger Gewinne mit. Auf die Stimmung drückte zudem der Streit zwischen den USA und China wegen des umstrittenen Sicherheitsgesetzes für Hongkong. Trump will sich im Tagesverlauf vor der Presse zu möglichen Reaktionen äußern. “Es deutet alles darauf hin, dass sich die Beziehungen zwischen Washington und Peking damit weiter verschlechtern werden”, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader. “Das könnte auch den Handelsdeal bedrohen und schürt so die Angst vor einer Neuauflage des Handelskonflikts der vergangenen zwei Jahre.”

Die Aktien von Tui gaben 12,3 Prozent nach. Einem Medienbericht zufolge sagte der Reisekonzern alle Auslandsreisen bis zum 1. Juli ab. (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)