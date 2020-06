MÄRKTE-Aussicht auf Konjunkturpaket treibt Dax weiter an

Frankfurt, 03. Jun (Reuters) - In Erwartung der Einigung auf ein milliardenschweres Konjunkturpaket sind Dax-Anleger weiter in Kauflaune. Der deutsche Leitindex legte zur Eröffnung am Mittwoch 1,1 Prozent auf 12.148 Punkte zu und baute damit seine kräftigen Vortagsgewinne aus. Die Koalitionspartner wollen ihre Beratungen am Vormittag fortsetzen, nachdem sie am Dienstag die Verhandlungen nach einem neunstündigen Treffen vertagt hatten. Angesichts der schrittweisen Rückkehr zur Normalität in immer mehr Ländern setzen Investoren mittlerweile auf eine kräftige Erholung der Wirtschaft von der Corona-Krise. “Die Erleichterung an den weltweiten Aktienmärkten ist groß”, sagte Christian Henke, Analyst beim Brokerhaus IG Markets.

Bei den Einzelwerten legten TUI-Aktien bis zu 7,4 Prozent zu, nachdem sich der Reisekonzern mit dem US-Flugzeugbauer Boeing auf Schadenersatz für den Ausfall der Maschinen des Typs 737 Max wegen des Flugverbots nach zwei Abstürzen geeinigt haben.