MÄRKTE-Dax-Anleger setzen auf Konjunkturerholung

Frankfurt, 05. Jun (Reuters) - Die Hoffnung auf eine Konjunkturbelebung gibt dem Dax weiter Auftrieb. Der deutsche Leitindex ging am Freitag mit einem Plus von 1,1 Prozent auf 12.562 Punkte in den Handel. “Die Euphorie hält auch zum Wochenschluss an”, sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei der Vermögensverwaltung QC Partners. Im April bekam die deutsche Industrie zwar einen Rekordeinbruch bei den Aufträgen zu spüren. Doch die Rücknahme von Corona-Beschränkungen in immer mehr Ländern lässt die Wirtschaft Licht am Ende des Tunnels sehen. Die Bundesbank erwartet eine schrittweise Erholung in den kommenden Jahren.

Bei den Einzelwerten sorgte die Lufthansa für Aufsehen: Ihre Aktien sackten um 1,7 Prozent ab. Das Dax-Gründungsmitglied steigt aus der ersten Börsenliga ab. Sie wird vom Immobilienkonzern Deutsche Wohnen abgelöst. Dessen Aktien legten 3,4 Prozent zu.