MÄRKTE-Dax zum Start 0,3 Prozent fester - Wetten auf Konjunkturerholung

Frankfurt, 09. Jun (Reuters) - In der Hoffnung auf eine rasche Konjunkturerholung nach der Coronavirus-Krise decken sich die Anleger in Frankfurt mit Aktien ein. Der Dax ging am Dienstag 0,3 Prozent fester bei 12.862 Punkten in den Handel. “Die größten Optimisten auf dem Börsenparkett träumen drei Monate nach dem Corona-Crash schon wieder von einem neuen Rekordhoch”, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader. Die Furcht vor einer zweiten Corona-Welle verschwinde zunehmend aus den Köpfen.

Um 0,9 Prozent aufwärts ging es für die Aktien von Volkswagen. Nach internen Auseinandersetzungen muss Vorstandschef Herbert Diess die Führung der Hauptmarke VW abgeben. Damit könne sich Diess auf seine Arbeit als Konzernchef konzentrieren, sagte ein Händler. Das sehe sinnvoll aus.