MÄRKTE-Dax-Anleger nehmen nach Fed-Entscheid Reißaus

Frankfurt, 11. Jun (Reuters) - Die US-Notenbank Fed hat mit ihrem Konjunkturausblick die Anleger in Frankfurt verschreckt. Der Dax ging am Donnerstag 2,5 Prozent schwächer bei 12.218 Punkten in den Handel. Die Fed rechnet damit, dass die Wirtschaftsleistung in der weltweit führenden Volkswirtschaft in diesem Jahr um 6,5 Prozent schrumpft und die Arbeitslosigkeit zum Jahresende bei 9,3 Prozent liegt. Das verderbe den Anlegern die Kauflaune, sagte David Madden, Marktanalyst beim Brokerhaus CMC Markets.

Mit einem Minus von 12,7 Prozent gehörten die Lufthansa-Aktien zu den größten Verlierern im deutschen Leitindex. Fast jeder fünfte Mitarbeiter muss um seinen Job bangen. Die Fluggesellschaft leidet massiv unter der Coronavirus-Pandemie, in der der Flugverkehr fast völlig zum Erliegen gekommen ist. Das Unternehmen will nun mit den Gewerkschaften darüber verhandeln, wie die Personalkosten gesenkt werden können.