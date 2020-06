MÄRKTE-Fed-Impulse versetzen Dax-Anleger in Kauflaune

Frankfurt, 16. Jun (Reuters) - Der Start des Anleihekaufprogramms der US-Notenbank Fed holt Dax-Anleger wieder aus der Deckung. Der deutsche Leitindex kletterte zur Eröffnung am Dienstag 2,2 Prozent auf 12.174 Punkte. “Dass die Notenbanken weiterhin Gewehr bei Fuß stehen, um die durch COVID-19 konjunkturellen Schäden abzufedern, kommt an den Märkten gut an”, sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. “Die Aussicht auf weitere Liquiditätsspritzen der Fed lockt die Anleger wieder aus der Reserve.” Im Rahmen ihres Notfallprogramms hatte die Fed am Vortag den Start für den Kauf von Unternehmensanleihen angekündigt.

Bei den Einzelwerten legten TUI>TUIGn.DE>-Aktien bis zu 8,3 Prozent zu. Der weltgrößte Tourismuskonzern kündigte an, nach dem Einbruch wegen der Corona-Krise sein Geschäft wieder langsam hochzufahren. Dagegen büßten Zalando-Papiere zum Handelsstart rund fünf Prozent ein, nachdem Großaktionär Kinnevik seine Sperrminorität an dem Modeversender aufgegeben hat.