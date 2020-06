MÄRKTE-Dax geht die Puste aus - Ifo-Index im Blick

Frankfurt, 24. Jun (Reuters) - In Erwartung weiterer Konjunkturdaten haben sich Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch zurückgehalten. Der Dax lag 0,6 Prozent tiefer bei 12.450 Punkten. Am Dienstag hatte er dank ermutigender Einkaufsmanager-Indizes mehr als zwei Prozent zugelegt. “Nach der fulminanten Rally legen die Börsen eine Verschnaufpause ein”, sagte ein Händler.

Börsianer hofften darauf, dass der Ifo-Index positiv überraschen wird. Experten rechnen bei dem Stimmungsbarometer für die deutschen Chefetagen mit einem Anstieg auf 85 Punkte im Juni von 79,5 Zählern im Vormonat.

Nach dem milliardenschweren Bilanzskandal bleibt Wirecard im Fokus der Anleger. Die Aktien lagen nach den herben Kursverlusten der vergangenen Tage rund zehn Prozent im Plus. Große Kunden wenden sich von dem Zahlungsdienstleister ab, nachdem Wirecard hatte Anfang der Woche eingeräumt hatte, dass ein bilanziertes Vermögen von 1,9 Milliarden Euro auf Konten in Asien aller Wahrscheinlichkeit nach gar nicht existiert.