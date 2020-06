MÄRKTE-Dax-Anleger bleiben nervös - Lufthansa und Bayer im Fokus

Frankfurt, 25. Jun (Reuters) - Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt bleibt angeschlagen. Der Dax rutschte am Donnerstag im frühen Handel um 0,6 Prozent auf 12.020 Punkte ab. Die Furcht vor einer zweiten Coronavirus-Infektionswelle hatte ihn am Mittwoch mehr als drei Prozent ins Minus gedrückt. Für die Anleger werde es immer schwerer, negative Nachrichten zu ignorieren, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst vom Handelshaus AxiTrader. “Sehr viele positive Erwartungen wurden in die inzwischen heiß gelaufenen Aktienkurse eingepreist, während die Unsicherheiten durch die steigenden Infektionszahlen wieder zunehmen.”

Erleichtert über eine Einigung im Glyphosat-Streit griffen Anleger bei Bayer-Aktien zu. Die Titel gewannen mehr als drei Prozent und waren größter Dax-Gewinner. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer zahlt in den USA für den Vergleich und mögliche künftige Fälle bis zu 10,9 Milliarden Dollar. Etwa drei Viertel der eingereichten und drohenden Klagen seien damit vom Tisch. “Das mag nicht das Ende der Saga sein, aber im Prinzip scheint das Schlimmste vorbei zu sein”, konstatierten die Analysten von HSBC.

Bei der Lufthansa setzten Anleger nach dem Einlenken von Großaktionär Heinz Hermann Thiele auf grünes Licht für den Rettungsplan. Die Aktien gewannen dreizehn Prozent. Thiele, der zuvor Bedenken gegen den Staatseinstieg geäußert hatte, will auf der Hauptversammlung für das milliardenschwere staatliche Finanzpaket stimmen.