MÄRKTE-Dax folgt US-Börsen ins Plus - Erleichterung bei Lufthansa

Frankfurt, 26. Jun (Reuters) - Beflügelt von Kursgewinnen an der Wall Street hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag zugelegt. Der Dax kletterte um rund ein Prozent auf 12.300 Punkte.

Mit Sorgen verfolgen Börsianer zwar weiterhin die steigenden Coronavirus-Infektionszahlen in den USA und anderen Teilen der Welt. “Es besteht aber ein gewisser Optimismus, dass jede zweite Welle durch die Wirtschaftshilfen von Regierungen und Zentralbanken ausgeglichen wird”, sagte Shane Oliver, Chefökonom beim Vermögensverwalter AMP Capital. Hinweise auf den Zustand der weltgrößten Volkswirtschaft versprechen sich Investoren von den Zahlen zu den US-Konsumausgaben. Die Verbraucher sind die Hauptstütze der US-Konjunktur.

Anleger griffen bei den Aktien der Lufthansa zu, nachdem die Aktionäre auf der Hauptversammlung dem Rettungspaket zustimmten. Die Papiere gewannen mehr als drei Prozent. Turbulent geht es bei dem in einen Bilanzskandal verstrickten Dax-Konzern Wirecard weiter. Der Zahlungsdienstleister meldete Insolvenz an. Die Aktien stürzten bei mehreren Handelsunterbrechungen um 33 Prozent auf 2,35 Euro ab. (Reporter: Anika Ross, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)