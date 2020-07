Frankfurt, 01. Jul (Reuters) - Der Handel am deutschen Aktienmarkt ist kurz nach der Eröffnung am Mittwoch zum Erliegen gekommen. Wie der Börsenbetreiber Deutsche Börse auf seiner Internetseite mitteilte, kam es im Handelssystem Xetra zu technischen Problemen. (Reporter: Anika Ross, redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

