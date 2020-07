MÄRKTE-Wall Street gibt Dax Schwung - US-Jobdaten im Fokus

Frankfurt, 02. Jul (Reuters) - Mit Rückenwind der Wall Street hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag zugelegt. Der Dax gewann zum Auftakt ein Prozent auf 12.377 Punkte. An den US-Börsen hatte sich die Stimmung aufgehellt, nachdem Pfizer und sein deutscher Entwicklungspartner BioNTech nach ermutigenden Versuchsergebnissen die nächste Testphase eines Coronaimpfstoff-Kandidaten einläuteten.

Der Fokus der Anleger richtet sich am Nachmittag auf die Zahlen zum US-Arbeitsmarkt. Im Juni dürfte sich die im Vormonat begonnene Erholung fortgesetzt haben. “Die große Frage ist dabei, wie viele von den im April verlorenen 20 Millionen Arbeitsplätzen im Juni zurückgewonnen wurden”, sagte Marktstratege Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Experten rechnen im Schnitt mit der Schaffung von drei Millionen Jobs außerhalb der US-Landwirtschaft. Die Beschäftigtenzahlen werden diesmal schon am Donnerstag veröffentlicht, weil die Wall Street am Freitag wegen des bevorstehenden US-Nationalfeiertags geschlossen bleibt.

Am deutschen Aktienmarkt griffen Anleger vor allem bei Versorgern zu. An der Dax-Spitze standen die Titel von E.ON und RWE mit einem Plus von bis zu 1,7 Prozent.