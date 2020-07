MÄRKTE-China-Daten geben Dax Auftrieb - Delivery Hero gefragt

Frankfurt, 03. Jul (Reuters) - Nach den jüngsten Kursgewinnen lassen es Dax-Anleger etwas ruhiger angehen. Ermutigende chinesische Konjunkturdaten gaben dem deutschen Leitindex zur Eröffnung am Freitag aber erneuten Rückenwind. Er gewann 0,3 Prozent auf 12.648 Punkte.

Das Barometer für die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem chinesischen Dienstleistungssektor stieg im Juni auf 58,4 Punkte. Das ist der höchste Stand seit zehn Jahren. Außerdem wirkten die überraschend starken US-Arbeitsmarkdaten vom Donnerstag nach, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. “Die amerikanische Konjunktur befindet sich zwar weiterhin in einer schwierigen Situation, die Anleger sehen aufgrund der soliden Daten aber Licht am Ende des Corona-Tunnels.” Die Sorgen wegen des rapiden Anstiegs der Infektionszahlen seien damit zumindest vorübergehend in den Hintergrund gerückt.

Zu den Favoriten am deutschen Aktienmarkt zählte Delivery Hero. Die Aktien des Essenlieferanten stiegen um 3,9 Prozent auf ein Rekordhoch von 101,80 Euro. Der Zuwachs der Bestellungen im zweiten Quartal liege deutlich über ihren Erwartungen, kommentierte Analystin Sarah Simon von der Berenberg Bank. Eine weitere Beschleunigung sei möglich, da in einigen wichtigen Märkten wie Kuwait weiterhin Ausgangsbeschränkungen herrschten.

