MÄRKTE-Dax fällt - Corona-Sorgen wieder im Vordergrund

Frankfurt, 10. Jul (Reuters) - Die Furcht vor einem Rückschlag bei der Erholung der Weltwirtschaft von den Coronavirus-Folgen setzt dem Dax zu. Der deutsche Leitindex verlor zur Eröffnung am Freitag 0,5 Prozent auf 12.433 Punkte.

In den USA wurden zuletzt mehr als 60.000 neue Virus-Fälle binnen eines Tages registriert, so viel wie noch nie. “Man hat das Gefühl, dass es in der Gesundheitskrise Rückschritte gibt”, sagte Analyst David Madden vom Online-Broker CMC Markets. Sobald nicht nur die Neuinfektionen, sondern auch die Sterberate steige, müsse mit erneuten großflächigen Pandemie-Restriktionen gerechnet werden.

Zu den Verlierern im Dax gehörte Bayer mit einem Kursminus von 1,6 Prozent. Einem Bloomberg-Bericht zufolge hat der Pharma- und Agrarchemiekonzern Tausende von Beschwerden über körperliche Schäden, die angeblich auf sein Verhütungsmittel Essure zurückzuführen sind, nicht an die US-Gesundheitsbehörde FDA gemeldet. "Bayer sieht sich bereits Tausenden Essure-Klagen gegenüber", sagte ein Börsianer. "Diese neue Meldung ist der Stimmung nicht zuträglich."